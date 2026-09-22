В институте Гамалеи начали разработку мРНК-вакцины от клещевого энцефалита

Фото: depositphotos/jroballo​

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проводят первые исследования вакцины против клещевого энцефалита на основе мРНК. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории молекулярной эпидемиологии и генетической диагностики Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека Ирину Козлову.

Для разработки специалисты использовали штаммы разных субтипов вируса из коллекции центра. Их передали в институт Гамалеи, где на основе полученного материала создали мРНК-вакцину и заключили ее в липидные наночастицы, необходимые для доставки препарата в организм.

Первые эксперименты провели на животных. Ученые оценивали сразу несколько характеристик будущего препарата – иммуногенность, нейтрализующую способность и протективность, то есть способность обеспечивать защиту.

Наиболее подходящим по результатам исследований оказался штамм "Красный Яр – 8", выделенный в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области. По всем изученным характеристикам он показал наиболее оптимальные результаты.

При этом работа пока находится на начальном этапе НИОКР. Экспериментальные исследования проводят на мышах, поэтому разработку еще нельзя рассматривать как готовую вакцину для применения у людей.

Ранее компания "Вектор-БиАльгам" получила патент на новую инактивированную вакцину против гепатита А. Разработка позволяет извлекать из клеток в несколько раз больше вирусного антигена, что должно сократить затраты и сроки выпуска препарата.

В основе метода – последовательная очистка материала от лишней ДНК и белков: сначала клеточную оболочку вскрывают специальным веществом и удаляют основную часть ДНК центрифугированием, затем остатки ДНК разрушают бензоназой, а ненужные белки выводят с помощью додецилсульфата натрия. Финальная двойная очистка на сверхмощной центрифуге позволяет избавиться от оставшихся примесей.

