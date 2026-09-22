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22 сентября, 12:46

Происшествия

Полиция начала проверку информации об избиении 12-летней девочки в школе Уссурийска

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полиция проводит проверку после заявления об избиении 12-летней ученицы шестого класса в школе Уссурийска. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, 36-летняя мать девочки попросила привлечь к ответственности несовершеннолетних, которые, по ее словам, причинили дочери телесные травмы в помещении школы. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором женщина рассказала, что ее дочь в школьном туалете якобы избили две старшеклассницы. По словам матери, перед этим они заставили девочку извиняться за предполагаемое оскорбление. Женщина также сообщила, что обратилась с заявлением к директору школы и собирается зафиксировать у дочери побои в травмпункте.

По итогам проверки действиям всех участников конфликта дадут правовую оценку. Полиция также проверит, надлежащим ли образом родители исполняют свои обязанности, и проанализирует обстановку в образовательной среде.

До этого в Калужской области возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как в соцсетях разлетелось видео с избиением девочки. На кадрах несколько подростков нападают на девушку у городского заведения: бьют ее и пытаются надеть ей на голову мусорное ведро, несмотря на сопротивление.

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