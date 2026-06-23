В Туве задержан подозреваемый в краже телефона у ребенка в детском лагере

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Туве задержан 19-летний мужчина, который в составе группы неизвестных проник в детский лагерь "Таежный". Он подозревается в краже телефона у ребенка, сообщила пресс-служба республиканского главка МВД России.

Задержанным оказался ранее не судимый безработный житель города Ак-Довурак. В настоящее время полицейские устанавливают остальных причастных к инциденту.

Пятеро мужчин проникли в лагерь "Таежный" ночью 23 июня. Они проверяли у детей карманы. Злоумышленники забрали с собой несколько вещей, в том числе телефон.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела – о краже и о халатности. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям сотрудников лагеря.