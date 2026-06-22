Число пострадавших от нападения детей в лагере "Орленок" в Туве выросло до 14

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Количество детей, пострадавших от нападения мужчины в лагере "Орленок" в Туве, увеличилось до 14. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по региону.

В ведомстве добавили, что для установления тяжести вреда здоровью детей были назначены судебно-медицинские экспертизы.

Инцидент в региональном детском лагере произошел в ночь на 21 июня. Мужчина 2001 года рождения, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию лагеря, нанес телесные повреждения детям и повредил мебель.

Сотрудники лагеря задержали его до прибытия полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В Минобразования заявили, что тревожная кнопка в лагере была исправна и проходила проверку 18 июня, а охрану объекта осуществляли штатные сторожа. После инцидента детям, их родителям и сотрудникам лагеря оказали психологическую помощь. При этом воспитанники остаются в лагере, так как желающих досрочно покинуть смену нет.