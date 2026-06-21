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21 июня, 12:52

Происшествия

Детям и сотрудникам лагеря в Туве оказали психологическую помощь после нападения

Фото: vk.com/Министерство образования Республики Тыва

В детском лагере "Орленок" на озере Чагытай в Туве детям, их родителям и педагогам оказывают психологическую помощь после нападения нетрезвого мужчины. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

"Дети успокоены, в лагере им интересно, уезжать никто из детей не изъявил желания", – сообщили в ведомстве.

Также учредителю лагеря вынесли замечание. Ему поручили принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей и сотрудников.

В министерстве уточнили, что телесные повреждения получили двое подростков, их здоровью ничего не угрожает. Медики оценили их состояние как удовлетворительное.

Нападавшего 2001 года рождения задержали сотрудники лагеря и передали полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Согласно предварительным данным, в результате нападения пострадало 13 детей.

В ведомстве также сообщили, что лагерь охранялся сторожами, на территории была исправна тревожная кнопка, ее работоспособность проверяли 18 июня.

Ранее полиция начала проверку после того, как мужчина избил подростка в подъезде одного из домов во Владивостоке. Правоохранители установили, что пострадавший 14-летний мальчик шел в подъезде вместе со своим младшим братом.

При заходе в лифт между старшим ребенком и неизвестным мужчиной произошел конфликт, в результате последний напал на подростка. По словам матери потерпевшего, злоумышленник также напугал ее младшего сына. Позднее злоумышленника отправили под домашний арест.

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