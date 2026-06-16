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16 июня, 18:02

Происшествия

Мужчина напал на подростка в подъезде дома во Владивостоке

Фото: МАХ/"Полиция Приморья"

Полиция начала проверку информации о том, что мужчина избил подростка в подъезде одного из домов во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

Полицейские установили, что пострадавший 14-летний мальчик шел в подъезде вместе со своим младшим братом. При заходе в лифт между ним и неизвестным мужчиной произошел словесный конфликт, в результате последний напал на подростка.

По словам матери потерпевшего, злоумышленник также напугал младшего ребенка. Родителям пострадавшего вручат направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести причиненного вреда.

Ранее женщина напала на ребенка на детской площадке в Новосибирске. По данным СМИ, после случившегося несовершеннолетнего госпитализировали. Угрозы для его жизни нет. По факту произошедшего организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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