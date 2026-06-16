Многодетная мать получила условный срок за истязание дочери в Архангельской области

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Пинежский районный суд Архангельской области приговорил многодетную мать к условному наказанию в 3 года и 2 месяца за систематическое избиение дочери. Соответствующая информация опубликована на сайте судебной инстанции.

Установлено, что молодая мать злоупотребляла алкоголем и нигде не работала. Она добивалась послушания 4-летней дочери путем оскорблений и насилия. Свидетелями криков и ударов являлись жители поселка.

Как указали в региональной прокуратуре, подсудимая вину признала в полной объеме. В интересах ребенка по исковому заявлению районного прокурора с подсудимой взыскана компенсация морального вреда на сумму 30 тысяч рублей.

"Вопрос об изъятии детей из семьи в судебном заседании не ставился, малолетние дети продолжают проживать совместно с матерью. Приговор в законную силу не вступил", – добавили в суде.

Ранее в Новосибирске женщина напала на ребенка на детской площадке. Утверждалось, что несовершеннолетнего с телесными повреждениями госпитализировали, угрозы его жизни нет. По факту случившегося началась доследственная проверка. Правоохранители установят все обстоятельства инцидента, после чего будет принято процессуальное решение.