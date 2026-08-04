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04 августа, 08:31

Происшествия

Сбежавшие из спецмедучреждения в Канске пациенты вернулись в диспансер

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Пациенты психоневрологического диспансера в красноярском Канске, которых ранее разыскивали после побега, самостоятельно вернулись в учреждение. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на краевой главк МВД.

Мужчина и женщина пришли в диспансер в ночь на 4 августа. Сотрудники установили факт возвращения без посторонней помощи.

Информация об их исчезновении накануне появилась у волонтеров поисковой группы имени Оксаны Василишиной. По их данным, двое нуждающихся в медицинской помощи людей сбежали из психоневрологического интерната на улице Муромской.

О побеге пациентов стало известно 3 августа. Женщина 1990 года рождения и мужчина 1984 года рождения самостоятельно покинули стационар вечером 2-го числа. Уточнялось, что они долгое время содержались в учреждении. Их отсутствие заметили ночью после отбоя.

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