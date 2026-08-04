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04 августа, 09:23

Город

Москвичи приобрели более 3,3 тысячи тонн клубники в павильонах "Ягодные сезоны"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Жители столицы за сезон купили в павильонах "Ягодные сезоны" более 3,3 тысячи тонн клубники и земляники, что на 23% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

Павильоны завершили работу 2 августа. В этом году в столице работало 300 брендированных торговых точек – на 165 больше, чем в 2016 году, когда проект появился впервые. Как отметили в департаменте, рост числа павильонов связан с высоким спросом москвичей. Популярность формата объясняется удобным расположением торговых точек и гарантированным качеством отечественной продукции.

"На другие ягоды пришлась значимая доля продаж – более 870 тонн. Как и в прошлом году, доля других ягод, кроме клубники, в совокупности составляет около 20 процентов от всех покупок", – сказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Павильоны работали почти три месяца – с 18 мая по 2 августа. Ассортимент пополнялся по мере созревания урожая в разных регионах России. На клубнику вновь пришлось около 80% всех продаж.

По сравнению с прошлым годом выросло не только количество проданных ягод, но и число поставщиков. Продукцию в Москву привезли более 500 фермеров из 43 регионов страны. В начале сезона ягоды поставляли из Краснодарского и Ставропольского края, Волгоградской, Астраханской, Ростовской и Херсонской областей, Крыма, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии – Алании и Ингушетии. Летом к ним присоединились хозяйства Центральной России – из Тамбовской, Тульской, Липецкой, Рязанской и Московской областей.

За время существования проекта ассортимент расширился до 11 видов ягод. Помимо клубники, покупателям предлагали голубику, ежевику, клюкву, бруснику, чернику, смородину, крыжовник, жимолость и шелковицу.

Высоким спросом клубника пользовалась и на московских ярмарках. С середины мая до конца июля жители столицы приобрели там около 150 тонн ягод. Наибольшей популярностью пользовались сорта "Виктория" и "Московская", отличающиеся средним размером и хорошей транспортабельностью.

Несмотря на завершение сезона павильонов, осенью клубника вновь появится на московских ярмарках. В сентябре и октябре фермеры привезут ремонтантные сорта, урожай которых собирают до первых заморозков.

Ранее сообщалось, что в Москве в первые выходные августа на прилавках ярмарок и в магазинах появились арбузы. В столице открыто 145 сезонных бахчевых развалов, которые проработают до начала октября. Специалисты напомнили, что покупать арбузы лучше только в официальных точках, а не с земли или у дорог.

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