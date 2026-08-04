Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Братске, где пострадали 11 человек

Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Иркутской области"

В Братске Иркутской области возбудили уголовное дело по факту столкновения пассажирского автобуса с самосвалом, сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

Авария произошла в Центральном районе города, на регулируемом перекрестке – столкнулись автобус ПАЗ, в котором находились 25 человек, и самосвал Shacman. В результате пострадали 11 пассажиров, в том числе ребенок.

Для того чтобы определить степени тяжести вреда здоровью пассажиров, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося и изучают необходимую документацию.

Ранее в Люберцах 14-летний мальчик, у которого не было прав на управление транспортным средством, находился за рулем автомобиля "Чанган". В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в грузовую машину, припаркованную на обочине. В результате подросток погиб.

