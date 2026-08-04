Около 980 тыс газовых плит проверили в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве проверили около 980 тысяч газовых плит с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Как рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда проводится ежегодно. За январь – июль специалисты проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности почти 55% от общего числа плит. Незначительные неполадки газовики устраняют на месте, а при серьезных нарушениях исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по ремонту.

Сейчас в столице газовыми плитами пользуются более 1,8 миллиона семей. Ответственность за содержание оборудования в надлежащем состоянии и его замену лежит на собственнике или нанимателе жилья.

Средний срок службы газовой плиты составляет 10–12 лет. После этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу такого прибора невозможно, поэтому требуется его замена.

Кроме того, плита обязательно должна быть оснащена системой "газ-контроль", которая автоматически приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

Информация о датах и времени проверок заранее публикуется на сайте АО "Мосгаз", а также на стендах в подъездах и во дворах многоквартирных домов.

Ранее в КГХ напомнили об обязанности собственников по проверке газового оборудования перед отпуском. В частности, граждане должны перекрыть краны на газовых приборах и убедиться, что краны на общедомовых газовых стояках остались открытыми. Вместе с тем необходимо проверить дату планового технического обслуживания и в случае ее совпадения с отсутствием дома согласовать перенос.