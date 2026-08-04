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04 августа, 12:29

Экология

Исследования насекомых начались на природных территориях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученые Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук (РАН) по поручению департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы начали исследовать насекомых в столичных парках и зеленых зонах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мониторинг проводится в московской части национального парка "Лосиный Остров", на территориях музея-заповедника "Царицыно", усадеб Покровское‑Стрешнево и Кусково. Посетителям рекомендовано соблюдать внимательность и не повреждать исследовательские ловушки.

"Главная цель – сформировать полную картину видового состава и численности насекомых, чтобы объективно оценить состояние природных массивов столицы. Для сбора сведений применяют две разновидности ловушек", – рассказал старший научный сотрудник лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии института Антон Гончаров.

Например, для исследования опылителей и других двукрылых специалисты применяют сетчатые палатки-ловушки. Насекомые попадают в них, поднимаются к куполу и перемещаются в емкость с фиксирующей жидкостью. Благодаря этому ученые могут оценить разнообразие флоры.

Для анализа мотыльков используются световые ловушки, представляющие из себя емкости с лампой и аккумулятором. По пойманным насекомым ученые оценивают разнообразие древесных и кустарниковых пород.

Также специалисты следят за оборудованием и забирают с него образцы. Каждая ловушка работает в течение 5 дней. Исследователи указывают, что мониторинг помогает рассмотреть динамику численности видов.

Между тем в Москве с 8 по 16 августа пройдет новый сезон всероссийской переписи птиц "Воробьи на кустах". Принять участие может любой желающий старше 5 лет. Волонтерам нужно во время прогулки найти воробьев, посчитать их, зафиксировать координаты и сделать фото или видео.

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