04 августа, 14:11Происшествия
Столичный метрополитен подаст в суд на виновника ДТП с трамваем около ВДНХ
Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"
Московский метрополитен подаст в суд на виновника аварии с трамваем около ВДНХ, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
В ведомстве заявили, что будут требовать компенсацию за восстановление трамвая и за задержку движения трех трамвайных маршрутов, которая составила 36 минут.
Средний штраф за остановку движения трамваев – 8 тысяч рублей за минуту задержки. Водителей призвали быть внимательными возле трамвайных путей.
ДТП с участием трамвая № 17 произошло в Продольном проезде 4 августа. Предварительно, водитель туристического автобуса на перекрестке не уступил дорогу трамваю. В результате столкновения у последнего сошла первая тележка, пострадавших нет.
В связи с аварией возникла задержка трамваев № 11, 17 и 25, что привело к временному изменению маршрутов. Позднее движение восстановили.
Женщина-водитель устроила погоню и спровоцировала ДТП на Варшавском шоссе