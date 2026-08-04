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04 августа, 14:11

Происшествия

Столичный метрополитен подаст в суд на виновника ДТП с трамваем около ВДНХ

Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

Московский метрополитен подаст в суд на виновника аварии с трамваем около ВДНХ, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве заявили, что будут требовать компенсацию за восстановление трамвая и за задержку движения трех трамвайных маршрутов, которая составила 36 минут.

Средний штраф за остановку движения трамваев – 8 тысяч рублей за минуту задержки. Водителей призвали быть внимательными возле трамвайных путей.

ДТП с участием трамвая № 17 произошло в Продольном проезде 4 августа. Предварительно, водитель туристического автобуса на перекрестке не уступил дорогу трамваю. В результате столкновения у последнего сошла первая тележка, пострадавших нет.

В связи с аварией возникла задержка трамваев № 11, 17 и 25, что привело к временному изменению маршрутов. Позднее движение восстановили.

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