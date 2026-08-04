Трамваи задерживаются на проспекте Мира из-за ДТП на путях

Фото: МАХ/"Новости Москвы • Москвач"

Трамваи № 11, 17 и 25 задерживаются на проспекте Мира из-за ДТП на путях. Об этом сообщил Дептранс Москвы в мессенджере MAX.

По данным департамента, ЧП произошло в районе остановки "Метро ВДНХ". Дорожная авария привела ко временному изменению маршрутов.

"Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – говорится в сообщении.

Ранее на станции "Войковская" Замоскворецкой линии столичного метро машинист применил экстренное торможение из-за человека на рельсах. Его оперативно подняли на платформу. После этого движение поездов на линии было восстановлено и вновь введено в график.

До этого похожий инцидент произошел на станции "Красносельская". Пассажир упал на пути, засмотревшись на экран смартфона. Машинист успел остановить поезд.