31 июля, 16:33Происшествия
Машинист экстренно затормозил поезд на станции "Войковская" из-за человека на рельсах
Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
На станции "Войковская" Замоскворецкой линии метро машинист применил экстренное торможение из-за человека на рельсах. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
Уточняется, что человека оперативно подняли на платформу. После этого движение поездов на линии было восстановлено и вновь введено в график.
Ранее похожий инцидент произошел на станции "Красносельская". Пассажир упал на пути, засмотревшись на экран смартфона. Машинист успел остановить поезд, мужчина не пострадал.
Полиция вытащила его с путей и оштрафовала на 20 000 рублей за нарушение правил транспортной безопасности. С нарушителем проведена профилактическая беседа.