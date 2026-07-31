Машинист экстренно затормозил поезд на станции "Войковская" из-за человека на рельсах

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

На станции "Войковская" Замоскворецкой линии метро машинист применил экстренное торможение из-за человека на рельсах. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Уточняется, что человека оперативно подняли на платформу. После этого движение поездов на линии было восстановлено и вновь введено в график.

Ранее похожий инцидент произошел на станции "Красносельская". Пассажир упал на пути, засмотревшись на экран смартфона. Машинист успел остановить поезд, мужчина не пострадал.

Полиция вытащила его с путей и оштрафовала на 20 000 рублей за нарушение правил транспортной безопасности. С нарушителем проведена профилактическая беседа.