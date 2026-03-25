Локомотивная бригада задержана после травмирования юноши на станции МЦД Минская

Локомотивная бригада задержана после травмирования юноши на станции Московского центрального диаметра (МЦД) Минская. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел днем 22 марта. По данным ведомства, машинист поезда, который курсировал от станции Москва-Пассажирская-Киевская до Малоярославца, и его помощник не убедились, что высадка и посадка пассажиров полностью завершена. Они закрыли двери и отправились в путь. При этом 17-летний подросток оказался зажат дверями состава.

В результате молодого человека протащило вдоль платформы. Юноша получил травмы и был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в результате которого по неосторожности был причинен тяжкий вред здоровью человека.

Были задержаны 34-летний машинист поезда и его 23-летний помощник. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Вместе с тем следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, они назначили необходимые судебные экспертизы.

Ранее прокуратура начала проверку после смертельного травмирования электропоездом 4 человек на станции Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Ведомство даст оценку исполнения требований закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По информации МЖД, погибшие нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Погибшими оказались мужчины старше 40 лет, уточняли СМИ.