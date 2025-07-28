Уголовное дело возбуждено после травмирования двух подростков поездом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Уголовное дело возбуждено по факту травмирования двух подростков поездом на перегоне станций Люберцы – Овражки. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России.

Сотрудники ведомства выяснили, что днем в воскресенье, 27 июля, на 27-м километре перегона подростки, переходившие пути в неположенном месте, были травмированы электропоездом. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, второй был госпитализирован.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 14-летний школьник погиб от удара током на крыше электропоезда в Подмосковье. Следователи выяснили, что подросток незаконно находился на крыше вагона. В результате он скончался на месте происшествия.