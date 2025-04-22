Подросток погиб от удара током на крыше поезда на Павелецком направлении МЖД

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Подросток погиб от удара током на крыше поезда Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Трагедия произошла вечером 21 апреля на перегоне между железнодорожными станциями Чертаново и Варшавская. Предварительно установлено, что подросток незаконно находился на крыше подвижного состава, где получил удар током, после чего упал на железнодорожные пути. От полученных травм он скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следствием также будет дана оценка действиям лиц, вовлекших его в совершение действий, представляющих опасность для жизни.

Ранее на станции Моссельмаш Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) погиб 16-летний зацепер. Юноша залез на поезд и упал с межвагонного пространства. Он получил тяжелые травмы, спасти подростка не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".