Подросток-зацепер обстрелял кабину машиниста в Подмосковье

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Подросток обстрелял кабину машиниста на станции МЦД-3 Кратово, сообщает пресс-служба МВД РФ.



По данным ведомства, 16-летний житель Подмосковья вместе со своим 14-летним другом занимались зацепингом, однако на станции Кратово их заметили работники поездной бригады. Нарушители спрыгнули с поезда, а один из них выстрелил из пневматического пистолета по стеклам кабины поезда.

Полицейские нашли подростков и доставили их в отдел. Стрелка подозревают в хулиганстве с применением оружия, а его знакомому выписали предостережение.

"Законные представители обоих подростков привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее несовершеннолетний зацепер погиб от удара током возле станции Ильинский Погост Рязанского направления Московской железной дороги. Инцидент случился 26 января, когда юноша находился на внешней стороне электропоезда.

До этого в СКР призвали ужесточить ответственность за вовлечение подростков в зацепинг, чтобы несовершеннолетние перестали залезать на крыши и выступающие части вагонов и нашли себе безопасное хобби.

