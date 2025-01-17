СК предложил ужесточить ответственность за вовлечение подростков в зацепинг

Фото: Следственный комитет РФ

В РФ необходимо ужесточить ответственность за вовлечение подростков в зацепинг. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый замруководителя Западного МСУТ СК РФ Виктор Козлов.

"Наша основная задача сделать так, чтобы дети перестали залезать на крыши и выступающие части вагонов, дергать пантографы и нашли себе безопасные увлечения, и для решения этой проблемы все субъекты органов профилактики должны быть задействованы", – подчеркнул он.

В декабре прошлого года мальчик-зацепер получил электротравму после попытки залезть на выступающие части поезда на станции Беговая МЦД-1. Подросток находился на станции вместе со знакомыми, когда при попытке залезть на выступающие части электрички он схватился за провод. После получения удара током ребенок упал, его госпитализировали.