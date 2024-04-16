Зацепер проехал из Москвы в Санкт-Петербург на "Сапсане"

Фото: телеграм-канал Baza

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку после того, как семнадцатилетний зацепер доехал на высокоскоростном поезде из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что юноша намеревался добраться обратно тем же способом. Однако на Московском вокзале его задержали сотрудники транспортной полиции. Подростка поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Позднее его передали родителям.

"В отношении нарушителя и его законного представителя составлены административные протоколы", – отметили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры проверят все обстоятельства, соблюдение требований законодательства о безопасности движения на железной дороге, а также работу железнодорожников и транспортной полиции. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

В ведомстве призвали родителей быть особенно внимательными к поведению и жизни своих детей. Сотрудники прокуратуры попросили не отпускать ребенка на объекты повышенной опасности без присмотра.

Ранее сообщалось, что поезд насмерть сбил троих человек возле железнодорожной станции Рижская в Москве. Происшествие случилось на перегоне Каланчевская-Рижская.