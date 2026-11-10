L'Equipe: экс-тренер "Арсенала" Венгер может выдвинуться на пост президента FIFA

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассматривает возможность участия в выборах президента Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщила французская газета L'Equipe.

Окончательное решение Венгер намерен принять в середине следующей недели, уточняет издание. Ранее британская газета The Times писала, что экс-тренера "Арсенала" пытаются убедить пойти на выборы противники нынешнего руководителя организации Джанни Инфантино.

В настоящее время Венгер занимает в FIFA должность руководителя по глобальному развитию футбола. Голосование за главу федерации состоится в Марокко в марте 2027 года. Заявки от кандидатов принимают до 18 ноября.

Уточняется, что президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна Виктор Монтальяни, которого считали одним из возможных претендентов, баллотироваться не собирается.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не станет поддерживать Инфантино, если тот решит баллотироваться на новый срок. В организации уточнили, что в случае его выдвижения UEFA объединит усилия с партнерскими конфедерациями, чтобы предложить "достойную альтернативу, приверженную принципам честности, подотчетности, развития и реальных институциональных изменений".