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10 ноября, 09:02

Транспорт

В России вступил в силу новый ГОСТ на остановки общественного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России начал действовать новый ГОСТ, регулирующий обустройство остановок общественного транспорта. Он устанавливает требования к их безопасности, удобству и доступности для маломобильных пассажиров.

Согласно ГОСТу, остановочные пункты будут относиться к одной из трех категорий в зависимости от числа пассажиров за сутки. К базовым отнесут объекты с потоком менее 100 человек, к улучшенным – от 100 до 500, а к расширенным – более 500 пассажиров. Для каждого типа предусмотрен отдельный перечень требований к оснащению.

Отдельное внимание в документе уделено доступности городской среды. В павильонах требуется оставлять свободное пространство размером минимум 0,9 на 1,2 метра, чтобы там могла разместиться детская или инвалидная коляска. Для незрячих и слабовидящих пассажиров необходимо предусмотреть тактильную навигацию и звуковые ориентиры.

Стандарт также ограничивает удаленность остановок от мест, где формируется пассажирский поток: она не должна быть больше 250 метров. При переходе с одного маршрута на другой расстояние между пунктами пересадки должно укладываться в 120 метров. Кроме того, ГОСТ содержит нормы, касающиеся освещения, посадочных площадок и информирования людей.

На объектах двух более высоких категорий рекомендуется устанавливать дополнительные сервисы – беспроводной доступ в интернет, зарядные устройства для смартфонов, средства экстренной связи и видеонаблюдение.

Новые правила распространяются на строительство остановок, а также на плановое обновление уже существующих объектов. Ожидается, что стандарт позволит унифицировать подход к их обустройству в разных регионах страны.

Ранее в России разработали ГОСТ с общими техническими условиями для дирижаблей, который начнет действовать 1 февраля 2027 года. Требования документа распространяются на летательные аппараты разных типов конструкции – мягкие, полумягкие, полужесткие и жесткие. Помимо самих дирижаблей, стандарт охватывает их комплектующие и наземные объекты, необходимые для эксплуатации.

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