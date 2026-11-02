В России начал действовать новый ГОСТ на женские каблуки

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Новый государственный стандарт на женскую обувь с каблуками вступил в силу в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росстандарта.

Документ устанавливает метод проверки прочности крепления каблука к обуви на среднем и высоком каблуке. Такая проверка позволяет выявлять потенциально опасные конструкции, в которых из-за хрупких материалов или ненадежного крепления каблук может сломаться.

При этом применение ГОСТов в России остается добровольным. Их разработка и внедрение направлены на повышение безопасности и качества продукции, а также защиту прав потребителей.

Также с 1 октября в России вступил в силу ГОСТ на противогололедные материалы. Документ устанавливает требования к составам для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, в том числе при их производстве, закупке и использовании.

Материалы разделили на твердые, жидкие и комбинированные и прописали требования к их безопасности для людей и окружающей среды. Для дорог, проходящих по особо охраняемым природным территориям, предусмотрели возможность введения дополнительных ограничений.

