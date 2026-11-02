Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 13:55

Общество

В России начал действовать новый ГОСТ на женские каблуки

Фото: 123RF.com/serezniy

Новый государственный стандарт на женскую обувь с каблуками вступил в силу в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росстандарта.

Документ устанавливает метод проверки прочности крепления каблука к обуви на среднем и высоком каблуке. Такая проверка позволяет выявлять потенциально опасные конструкции, в которых из-за хрупких материалов или ненадежного крепления каблук может сломаться.

При этом применение ГОСТов в России остается добровольным. Их разработка и внедрение направлены на повышение безопасности и качества продукции, а также защиту прав потребителей.

Также с 1 октября в России вступил в силу ГОСТ на противогололедные материалы. Документ устанавливает требования к составам для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, в том числе при их производстве, закупке и использовании.

Материалы разделили на твердые, жидкие и комбинированные и прописали требования к их безопасности для людей и окружающей среды. Для дорог, проходящих по особо охраняемым природным территориям, предусмотрели возможность введения дополнительных ограничений.

Новый ГОСТ ужесточил требования к детским молочным смесям

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика