Новый ГОСТ на полуфабрикаты из фруктов и овощей утвердили в РФ

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В России с 1 июля 2027 года начнет действовать государственный стандарт, устанавливающий требования к полуфабрикатам из фруктов и овощей. Соответствующий документ Росстандарта имеется в распоряжении РИА Новости.

Новый ГОСТ распространяется на продукцию, изготовленную из целых, измельченных или протертых фруктов и овощей по утвержденной технологии. В составе таких полуфабрикатов могут быть сахар, пищевые добавки и другие ингредиенты. Их используют в дальнейшем производстве продуктов питания.

Документ устанавливает общие технические требования к этой категории продукции. В частности, он регламентирует внешний вид, консистенцию, вкус, запах и цвет полуфабрикатов, а также определяет нормы для используемого сырья, пищевых добавок и ароматизаторов.

Ранее Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на нешелушеный рис, предназначенный для продовольственных целей. Он начнет действовать 1 января 2027 года.

Согласно документу, зерно разделят на три категории в зависимости от соотношения длины и ширины, а также консистенции – длиннозерный, среднезерный и короткозерный, или круглозерный, рис. При этом доля зерен других типов в каждой категории не должна превышать 10%.

