ГОСТ на противогололедные материалы начнет действовать в России с 1 октября

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С 1 октября 2026 года в России начнет действовать ГОСТ на противогололедные материалы, ранее утвержденный Росстандартом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стандарт распространяется на составы, предназначенные для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования, и устанавливает основные требования к ним при изготовлении, закупке и применении.

Согласно документу, противогололедные материалы подразделяются на твердые, жидкие и комбинированные. Они применяются для борьбы с зимней скользкостью на автодорогах, а противогололедные реагенты представляют собой химические вещества, способные плавить снежные и ледяные образования на дорогах, обочинах, остановках и тротуарах.

В ГОСТе также приведена классификация материалов и прописаны технические требования к ним и к сырью для их изготовления.

В частности, сырье, полуфабрикаты и материалы, используемые при производстве противогололедных материалов, должны соответствовать требованиям федерального законодательства и санитарным нормам, а также не оказывать сверхнормативного токсичного воздействия на здоровье работников производства и объекты окружающей среды.

Кроме того, противогололедные материалы должны быть негорючими, пожаро-, взрывобезопасными и радиационно безопасными. По степени воздействия на организм человека они должны относиться к веществам с классом опасности не ниже третьего, то есть к умеренно опасным.

При приготовлении, транспортировании, хранении и применении таких материалов работники должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

На автодорогах, проходящих по особо охраняемым природным территориям, в том числе на Байкальской, могут устанавливаться дополнительные требования к противогололедным материалам.

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