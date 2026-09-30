Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:57

Общество

ГОСТ на противогололедные материалы начнет действовать в России с 1 октября

Фото: ТАСС/Олег Елков

С 1 октября 2026 года в России начнет действовать ГОСТ на противогололедные материалы, ранее утвержденный Росстандартом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стандарт распространяется на составы, предназначенные для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования, и устанавливает основные требования к ним при изготовлении, закупке и применении.

Согласно документу, противогололедные материалы подразделяются на твердые, жидкие и комбинированные. Они применяются для борьбы с зимней скользкостью на автодорогах, а противогололедные реагенты представляют собой химические вещества, способные плавить снежные и ледяные образования на дорогах, обочинах, остановках и тротуарах.

В ГОСТе также приведена классификация материалов и прописаны технические требования к ним и к сырью для их изготовления.

В частности, сырье, полуфабрикаты и материалы, используемые при производстве противогололедных материалов, должны соответствовать требованиям федерального законодательства и санитарным нормам, а также не оказывать сверхнормативного токсичного воздействия на здоровье работников производства и объекты окружающей среды.

Кроме того, противогололедные материалы должны быть негорючими, пожаро-, взрывобезопасными и радиационно безопасными. По степени воздействия на организм человека они должны относиться к веществам с классом опасности не ниже третьего, то есть к умеренно опасным.

При приготовлении, транспортировании, хранении и применении таких материалов работники должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

На автодорогах, проходящих по особо охраняемым природным территориям, в том числе на Байкальской, могут устанавливаться дополнительные требования к противогололедным материалам.

Ранее правительство РФ поручило разработать стандарт систем голосового управления автомобилем к декабрю 2028 года. По замыслу властей, стандартизация создаст условия для развития технологий, их интеграции в интеллектуальную транспортную систему и формирования нового рынка услуг.

Читайте также


обществотранспорт

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика