Собянин сообщил о начале отопительного сезона в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве 1 октября начнется поэтапное включение отопления. Об этом заявил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что подача тепла в столице займет несколько дней. В приоритетном порядке теплоснабжение будет обеспечено на объектах социальной инфраструктуры: в детских дошкольных учреждениях, школах и медицинских организациях.

На втором этапе отопление будет подано в жилые дома, а также в административные и производственные помещения.

Собянин добавили, что Москва завершила подготовку к отопительному сезону в установленные сроки. По его словам, инженерные системы города готовы к работе в период холодов, для устранения возможных аварий подготовлены специализированные бригады и необходимая техника.

Ранее сообщалось, что к отопительному сезону уже готовы 74 тысячи зданий, включая жилой фонд и все образовательные учреждения Москвы. Подготовка объектов проходила под контролем городских служб.