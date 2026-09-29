29 сентября, 22:02Мэр Москвы
Собянин сообщил о начале отопительного сезона в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве 1 октября начнется поэтапное включение отопления. Об этом заявил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Мэр отметил, что подача тепла в столице займет несколько дней. В приоритетном порядке теплоснабжение будет обеспечено на объектах социальной инфраструктуры: в детских дошкольных учреждениях, школах и медицинских организациях.
На втором этапе отопление будет подано в жилые дома, а также в административные и производственные помещения.
Собянин добавили, что Москва завершила подготовку к отопительному сезону в установленные сроки. По его словам, инженерные системы города готовы к работе в период холодов, для устранения возможных аварий подготовлены специализированные бригады и необходимая техника.
Ранее сообщалось, что к отопительному сезону уже готовы 74 тысячи зданий, включая жилой фонд и все образовательные учреждения Москвы. Подготовка объектов проходила под контролем городских служб.
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