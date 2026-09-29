NBC: в США мужчина погиб на платформе из-за застрявшей в дверях поезда сумки

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В Нью-Йорке 57-летний мужчина погиб после того, как его сумка застряла в дверях движущегося поезда метро. Его протащило по платформе, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в Бруклине. По данным журналистов, мужчина мог обмотать ручку сумки вокруг запястья и поэтому не смог освободиться. Эту версию сейчас проверяют следователи.

Как рассказал источник, после закрытия дверей сумка оказалась зажата между ними. Когда поезд начал движение, мужчина, предположительно, продолжал держаться за сумку, из-за чего его потащило по платформе.

Погибший проехал таким образом до конца платформы, врезался в стену, а затем упал на пути. Его обнаружили без сознания и без признаков жизни.

Ранее пьяный молодой человек прокатился на хвостовой части вагона поезда в метро. Станция, на которой произошел инцидент, не называлась. Мужчину планировалось привлечь к административной ответственности, за умышленное неисполнение требований транспортной безопасности ему грозил штраф в размере 20–30 тысяч рублей.