Мать убитой в Абхазии туристки заявила, что подозреваемый пытался замести следы

Россиянку убили во время путешествия по Абхазии: по данным СМИ, в преступлении подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа. Подробности происшествия – в материале Москвы 24.

"Тяжелое потрясение для нас"

Россиянку Амину Бикбову убили во время путешествия по Абхазии: 23-летняя жительница Оренбурга должна была вернуться домой из города Гагры 24 сентября, но решила продлить аренду еще на несколько дней. Затем она перестала выходить на связь, сообщили в пресс-службе местного МВД.



После нескольких дней полной тишины родные решили обратиться в полицию. В итоге тело девушки нашли в кустах у проселочной дороги недалеко от Бзыбского ущелья. Внимание полиции привлек 25-летний Эдгар Абухба: он временно подрабатывал в Гаграх продавцом фруктов. Мужчину доставили в отделение, где во время допроса он признался в убийстве.



По данным телеграм-канала Baza, Амина познакомилась с Эдгаром на отдыхе: мужчина пригласил ее выпить кофе, после чего пара начала переписываться. При этом подруга убитой отговаривала девушку от связи с местным жителем.





подруга убитой Не ищи на ж**у приключения, мы в чужой стране, тебя убьют.

Влюбленные все же поехали к нему на съемную квартиру 23 сентября, где поссорились. Абухба задушил туристку, а утром 24-го одолжил автомобиль у знакомого под предлогом срочных дел, чтобы скрыть следы преступления. Тело погибшей он вывез в район Бзыбского ущелья и попытался утопить, но не смог. Поэтому оставил ее в покрывале в кустах у проселочной дороги, а личные вещи выбросил, рассказали в МВД.

В министерстве туризма Республики Абхазия выразили соболезнования родным и близким погибшей.





из сообщения министерства туризма Республики Абхазия Известие о произошедшем стало тяжелым потрясением для всех нас. Человеческая жизнь является высшей ценностью, и подобная трагедия вызывает боль и искреннее сочувствие семье погибшей.

В министерстве добавили, что безопасность туристов – один из главных приоритетов для государства и туристической отрасли.

Соболезнования принесли и власти Оренбургской области: они готовы оказать необходимую помощь матери россиянки, говорится в сообщении в канале правительства региона в MAX.

Опасный рецидивист?

Мать погибшей Гульсина рассказала РЕН ТВ, что после пропажи дочери одна из подруг девушки приезжала в ее съемное жилье. Все вещи лежали на месте, но их хозяйки нигде не было. Теперь женщина уверена, что убийца пытался обмануть приятельницу дочери и отвести от себя подозрения.





Гульсина мать погибшей девушки Подруга приезжала в магазин, где он фруктами торговал. Он сказал, что Амина кофе выпила, с кем-то пообщалась, села в машину и ее забрали.

По словам Гульсины, до пропажи дочь связывалась с ней каждый вечер.

"Я всегда расспрашивала, как дела, чем занимается, как море. 23-го числа также спросила, как дела, почему не пишешь, не звонишь. Она ответила, что все хорошо, что отдыхает. Потом сообщила, что задержится еще на два дня, обратно поедет 26 сентября", – добавила Гульсина.

По данным СМИ, имя и фамилия подозреваемого совпадают с мужчиной, который совершил похожее преступление в Сухуме в июле 2019 года. Тогда 17-летний Эдгар Абухба познакомился с 20-летней туристкой из России и пригласил в кафе, где спаивал, обещал жениться и пытался склонить к близости. Россиянка отказалась и попросила отпустить в уборную, а мужчина вызвался ее проводить.

Вместо туалета нападавший привел девушку в заброшку на площади Свободы, где на третьем этаже снова попытался домогаться, но получил отпор. Парень жестоко избил туристку кулаками и камнями по голове, а затем изнасиловал. После преступник забрал у девушки ценные вещи и скрылся. Медики диагностировали у пострадавшей перелом височной кости, пневмоцефалию (скопление воздуха внутри черепа), генитальные ссадины и кровоподтеки.

Несколько месяцев девушка была прикована к постели: ела исключительно детское питание, не могла самостоятельно ходить в туалет и пережила несколько операций, сообщает "Газета.ру". По словам адвоката потерпевшей, после нападения Абухба был уверен, что девушка погибла, и даже рассказал об этом своему другу. Но россиянка выжила, получив тяжелые травмы – в том числе перелом височной кости.

Преступник во всем признался, однако российские власти тогда обратили внимание, что по неизвестным причинам дело поступило в суд только 9 апреля 2020 года.

"Иначе как судебный произвол, назвать происходящее я не могу", – возмущался на тот момент занимавший пост посла РФ в Абхазии Алексей Двинянин.

В итоге сухумский суд вынес приговор 4 февраля 2021 года: Абухба получил 9 лет колонии строгого режима и штраф в 1,1 миллиона рублей. При этом уже в феврале 2024-го его выпустили на свободу. В МИД РФ к такому решению отнеслись с опаской, о чем представители ведомства высказались в телеграм-канале.





из сообщения пресс-службы МИД РФ С крайним недоумением восприняли информацию о том, что 2 февраля абхазский гражданин Э. Г. Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны.

В ведомстве тогда предупредили, что подобные случаи могут угрожать безопасности иностранных туристов.

