28 сентября, 16:37Политика
Путин продлил полномочия Дмитриева на посту главы РФПИ на 5 лет
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на 5 лет. Глава государства подписал соответствующий указ, он размещен на портале правовой информации.
Документ вступит в законную силу 17 января 2027 года.
Ранее российский лидер подписал распоряжение о продлении полномочий Александра Бастрыкина на посту председателя Следственного комитета России до 27 августа 2027 года. Бастрыкин возглавляет ведомство с 2011 года.
До этого Путин подписал указ о продлении на пять лет срока полномочий уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Документ начнет действовать с 27 октября этого года.