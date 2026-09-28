Путин продлил полномочия Дмитриева на посту главы РФПИ на 5 лет

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Владимир Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на 5 лет. Глава государства подписал соответствующий указ, он размещен на портале правовой информации.

Документ вступит в законную силу 17 января 2027 года.

Ранее российский лидер подписал распоряжение о продлении полномочий Александра Бастрыкина на посту председателя Следственного комитета России до 27 августа 2027 года. Бастрыкин возглавляет ведомство с 2011 года.

До этого Путин подписал указ о продлении на пять лет срока полномочий уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Документ начнет действовать с 27 октября этого года.