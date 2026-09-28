Рособрнадзор объявил предостережения четырем вузам

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Рособрнадзор объявил предостережения четырем высшим учебным заведениям. Об этом сообщили в официальном канале ведомства на платформе MAX.

Предостережения получили:



Дальневосточный федеральный университет;

Тихоокеанский институт предпринимательства, туризма и права;

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского;

Новосибирский государственный университет экономики и управления НИНХ.

В ведомстве пояснили, что предостережения объявлены в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. Вузам предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Сведения об объявленных предостережениях размещены в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Ранее ведомство объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трем вузам. Среди них – Армавирский социально-психологический институт, Волжский государственный университет водного транспорта и Универсальный университет.