28 сентября, 16:55Общество
Рособрнадзор объявил предостережения четырем вузам
Фото: depositphotos/kasto
Рособрнадзор объявил предостережения четырем высшим учебным заведениям. Об этом сообщили в официальном канале ведомства на платформе MAX.
Предостережения получили:
- Дальневосточный федеральный университет;
- Тихоокеанский институт предпринимательства, туризма и права;
- Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского;
- Новосибирский государственный университет экономики и управления НИНХ.
В ведомстве пояснили, что предостережения объявлены в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. Вузам предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Сведения об объявленных предостережениях размещены в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
Ранее ведомство объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трем вузам. Среди них – Армавирский социально-психологический институт, Волжский государственный университет водного транспорта и Универсальный университет.