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28 сентября, 17:26

Общество

Симоньян рассказала, что перенесла операцию

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян перенесла операцию. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"Прошу прощения, что вчера (27 сентября 2026 года. – Прим. ред.) выпала из эфира. У меня была операция, я только сейчас начинаю приходить в себя", – рассказала журналистка.

Главреду RT диагностировали тяжелое заболевание в сентябре прошлого года. Тогда журналистка скрыла диагноз, но уточнила, что ей провели хирургическое вмешательство.

Позднее Симоньян призналась, что у нее выявили рак 1–2-й стадии. После этого у нее началась химиотерапия.

В сентябре 2026-го журналистка назвала преувеличением появившуюся в СМИ информацию о ее победе над раком молочной железы. Врачи выявили ремиссию, но лечение продолжается.

Маргарита Симоньян заявила о ремиссии онкологического заболевания

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