Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 17:06

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Ynet: Синди Суини может стать иудейкой ради возлюбленного Скутера Брауна

Актриса Синди Суини может стать иудейкой ради возлюбленного Скутера Брауна

Фото: AP/Scott A Garfitt

Американская актриса Синди Суини может рассматривать возможность перехода в иудаизм после начала отношений с музыкальным менеджером Скутером Брауном. Об этом сообщил израильский портал Ynet.

Поводом для таких предположений стало то, что 29-летнюю звезду "Эйфории" и "Белого лотоса" несколько раз замечали вместе с 45-летним Брауном в синагоге. Особое внимание прессы привлекло посещение ими службы по случаю Рош ха-Шана.

При этом СМИ отмечает, что сами Суини и Браун не подтверждали намерения актрисы принять иудаизм. Публичных свидетельств того, что она уже начала или завершила такой переход, также нет.

Браун вырос в консервативной еврейской семье и является внуком переживших Холокост. Он неоднократно говорил о своей еврейской идентичности и после обострения палестино-израильского конфликта стал активнее публично поддерживать Израиль. Суини в последнее время также чаще появляется вместе с ним на связанных с этой темой мероприятиях.

Ранее рэпер Джиган уехал в Израиль, где проходит лечение в реабилитационном центре. Артист заявлял, что находится на Святой земле для "духовного наполнения", и подчеркивал, что у него все хорошо. Позднее он опубликовал в соцсетях фото у Стены Плача в Иерусалиме, на снимке Джиган в традиционной белой одежде прижимается лбом к древним камням.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика