Ynet: Синди Суини может стать иудейкой ради возлюбленного Скутера Брауна

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Американская актриса Синди Суини может рассматривать возможность перехода в иудаизм после начала отношений с музыкальным менеджером Скутером Брауном. Об этом сообщил израильский портал Ynet.

Поводом для таких предположений стало то, что 29-летнюю звезду "Эйфории" и "Белого лотоса" несколько раз замечали вместе с 45-летним Брауном в синагоге. Особое внимание прессы привлекло посещение ими службы по случаю Рош ха-Шана.

При этом СМИ отмечает, что сами Суини и Браун не подтверждали намерения актрисы принять иудаизм. Публичных свидетельств того, что она уже начала или завершила такой переход, также нет.

Браун вырос в консервативной еврейской семье и является внуком переживших Холокост. Он неоднократно говорил о своей еврейской идентичности и после обострения палестино-израильского конфликта стал активнее публично поддерживать Израиль. Суини в последнее время также чаще появляется вместе с ним на связанных с этой темой мероприятиях.

Ранее рэпер Джиган уехал в Израиль, где проходит лечение в реабилитационном центре. Артист заявлял, что находится на Святой земле для "духовного наполнения", и подчеркивал, что у него все хорошо. Позднее он опубликовал в соцсетях фото у Стены Плача в Иерусалиме, на снимке Джиган в традиционной белой одежде прижимается лбом к древним камням.