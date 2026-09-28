Пространство для отдыха студентов появится на крыше кампуса МГТУ "Станкин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общественное пространство для студентов обустроят на эксплуатируемой кровле стилобата нового кампуса Московского государственного технологического университета (МГТУ) "Станкин", строительство которого стартовало в столичном районе Коммунарка. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Уточняется, что общая площадь кровли стилобата, на которой появится благоустроенное озелененное пространство, составляет около 11,5 тысячи квадратных метров. По словам Ефимова, пространство разделят на зоны для общения, тихого отдыха и занятий на воздухе.

Руководитель департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров рассказал, что новый кампус будет состоять из семи корпусов, объединенных общим стилобатом. Первый корпус станет связующим звеном комплекса, остальные сформируют "центры компетенций" с кафедрами и научными направлениями.

В корпусах разместят лекционные и семинарские аудитории, компьютерные классы, лаборатории для работы с виртуальной и дополненной реальностью, а также с аддитивными технологиями. Кроме того, появятся коворкинги, помещения для совместной работы и библиотека с читальными залами.

В пресс-службе добавили, что в Коммунарке также возведут физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем предусмотрены крытый бассейн, легкоатлетический манеж, ледовая арена, спортивные и тренажерные залы. Комплекс будет предназначен для учащихся суперколледжа и студентов нового кампуса МГТУ "Станкин".

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