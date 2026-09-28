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28 сентября, 16:26

Экономика

Главу "Росатома" Лихачева наградили премией Христофора Леденцова

Фото: kremlin.ru

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев стал лауреатом общенациональной премии Христофора Леденцова. Об этом объявили на церемонии награждения, которая проходит в новом кампусе МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Премия существует с 2021 года и направлена на поиск, продвижение и внедрение российских наукоемких технологий.

Награда названа в честь предпринимателя и мецената Христофора Леденцова, жившего на рубеже XIX и XX веков. Он финансировал развитие науки и создавал лаборатории, а современники сравнивали его с Альфредом Нобелем.

Ранее Владимир Путин объявил благодарность Леониду Якубовичу, а также телеведущим Александру Гордону, Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой. Президент России подписал соответствующее распоряжение "О поощрении".

Из документа следует, что телеведущим объявили благодарность в связи с их заслугами в области СМИ и многолетней добросовестной работой.

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