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28 сентября, 17:45

Экономика

В Минсельхозе РФ заявили о планах продлить запрет на вылов воблы на 2027 год

Фото: 123RF.com/tamascsere 17

Минсельхоз России подготовил проект приказа о продлении запрета на вылов воблы на 2027 год. Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, с 1 января по 31 декабря 2027 года запрещается промышленный и любительский лов воблы в Каспийском море, в водоемах в границах Калмыкии, а также в Волге и ее водотоках в пределах Астраханской области. Исключение сделают только для разрешенного вылова.

На тот же период планируется сохранить запрет на добычу плотвы в водоемах Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов Астраханской области. Помимо этого, проект предлагает запретить любительскую ловлю щуки с 11 декабря 2026 года по 15 февраля 2027 года в Каспийском море, в Волге и ее водотоках в границах Калмыкии и в водоемах Астраханской области.

В октябре 2025 года Минсельхоз уже продлевал запрет на вылов воблы и плотвы до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что запасы трески в Баренцевом море снизились из-за климатических изменений. Общий допустимый улов трески за последние годы снизился с 886,6 тысячи тонн в 2021 году до 340 тысяч тонн в 2025-м. Ученые пока не могут объяснить происходящие изменения в экосистеме моря. Однако влияние человека на сокращение запасов минимально, поскольку Россия и Норвегия ведут совместное управление ресурсом.

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