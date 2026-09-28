В Йемене объявили всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами

Фото: AP Photo/Hani Mohammed

Международно признанное правительство Йемена объявило всеобщую мобилизацию в республике для противостояния мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы) и защиты граждан. Об этом сообщило йеменское правительственное информационное агентство SABA.

Палата представителей одобрила запрос председателя президентского руководящего совета Рашада аль-Алими. Мера вступает в силу с момента оглашения и будет действовать до устранения причин, вызвавших ее принятие.

Парламентарии также призвали политические силы отложить разногласия и подчеркнули важность координации действий с аравийской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

Ранее правящее на севере Йемена движение хуситов сообщило об ударе по военной базе в провинции Наджран на юго-западе Саудовской Аравии. Операция была нацелена на склады вооружений и пункты управления нападениями на Йемен. В свою очередь, в Кремле указывали, что обстановка в Йемене серьезно дестабилизирована и чревата существенной эскалацией.

