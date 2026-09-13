Хуситы заявили об атаке на военную базу в Саудовской Аравии

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Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило об ударе по военной базе в провинции Наджран на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом сообщает Al Masirah со ссылкой на военного представителя хуситов Яхью Сариа.

По его словам, операция была нацелена на склады вооружений и пункты управления нападениями на Йемен, расположенные на базе в районе Шаррура. Атака проведена с применением массированного числа баллистических ракет и беспилотников в ответ на бомбардировки Йемена. Сариа утверждает, что ракеты точно поразили цели.

Ранее прокачка нефти по нефтепроводу "Восток – Запад" в Саудовской Аравии была приостановлена после нескольких ударов по нему. Инцидент произошел в районах Эр-Рияда и Медины. В результате ударов есть пострадавшие, им оказана медицинская помощь.

Позже выяснилось, что нефтепровод был атакован беспилотниками, запущенными с территории Ирака. При этом иракское правительство осудило нападение на объект и заявило о неприятии любых актов агрессии против Саудовской Аравии. Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился провести срочное расследование обстоятельств атаки и выявить стоящие за ней стороны.