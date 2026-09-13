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Глава МИД Польши Сикорский: НАТО должно усилить военные учения у Калининграда

В Польше призвали НАТО усилить военные учения около Калининграда

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО должно усилить военные учения вблизи Калининградской области. Об этом он сказал на форуме в Киеве, сообщает РБК со ссылкой на украинские издания.

По словам министра, Варшава внимательно следит за ситуацией в Калининграде. Отвечая на вопрос о возможном захвате российского региона, Сикорский ответил отрицательно.

Он предложил Альянсу проводить "настолько агрессивные учения", чтобы российские власти не знали, чего ждать.

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис также призывал НАТО к силовым действиям в отношении Калининграда. По его словам, у Альянса есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве.

В ответ на это в Госдуме предупредили, что единственным способом защитить Калининградскую область в случае эскалации является ядерный удар по столицам стран Евросоюза. По словам депутатов, других вариантов из-за геополитического положения региона у России нет.

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