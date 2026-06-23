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23 июня, 10:14

Политика

В Госдуме назвали ядерный удар единственным способом защитить Калининград

Фото: 123RF.com/castenoid

Ядерный удар по столицам стран Евросоюза является единственным способом защитить Калининградскую область в случае эскалации, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом он заявил в беседе с "Лентой.ру".

По его словам, других вариантов из-за геополитического положения региона у России нет.

"Если пойдет масса беспилотников, то вынуждены будут для начала нанести удар тактическим ядерным оружием. Вариантов просто нет других", – пояснил Колесник.

Депутат также добавил, что в случае применения тактического ядерного оружия переход к стратегическому займет не часы, а минуты. Колесник напомнил, что Владимир Путин уже озвучивал позицию по защите региона.

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО к силовым действиям в отношении Калининграда. По его словам, у Альянса есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве.

Путин в ответ на данное высказывание отмечал, что у России также есть все средства для того, чтобы сровнять с землей тех, кто попытается уничтожить ее базы.

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