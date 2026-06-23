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23 июня, 11:33

Общество

МЭШ поможет московским выпускникам выбрать вуз по результатам ЕГЭ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

"Московская электронная школа" (МЭШ) может сформировать персональные рекомендации на основе пробного и итогового ЕГЭ и предложить выпускникам вузы и специальности. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В департаменте образования и науки Москвы отметили, что за прошедший учебный столичные школьники и их родители воспользовались сервисом "Выбор вуза" почти 4 тысячи раз, а с момента его создания в 2023 году к нему обратились около 13,5 тысячи раз.

В сервисе выпускники могут поставить фильтры для удобной сортировки информации. Например, при выборе вкладки "На основании баллов ЕГЭ" пользователю будет доступен перечень подходящих вузов и специальностей. При этом если сумма баллов ЕГЭ соответствует минимальным проходным, то пользователь увидит надпись: "Ты проходишь!" В других случаях система покажет, сколько баллов не хватает.

Вместе с тем сервис предоставляет доступ к актуальным данным о бюджетных и платных местах в высших учебных заведениях.

Чтобы сравнить все варианты и выбрать наиболее подходящий, следует добавить понравившиеся вузы в "Избранное". Персональную подборку можно найти в разделе "Выбор вуза" в сервисе "Портфолио учащегося" на сайте school.mos.ru.

Ранее МЭШ пополнилась 13 новыми сервисами и функциями. В частности, был расширен функционал сервиса "Цифровой учитель": теперь с его помощью можно изучать не только математику и английский язык, но и физику с информатикой. Также выпускники получили доступ к ИИ-репетитору в электронном дневнике МЭШ: он помогает готовиться к ЕГЭ по информатике и математике базового и профильного уровней.

Сервисы МЭШ использовали при подготовке к ЕГЭ более 2,5 млн раз

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