Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 08:13

Общество

Более 250 тыс справок заказали москвичи с помощью МЭШ с начала учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 250 тысяч справок заказали москвичи с помощью онлайн-сервиса "Московской электронной школы" (МЭШ) с начала учебного года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Всего за 3 года работы родители заказали свыше 1,3 миллиона справок. Функционал сервиса освобождает граждан от личного посещения школы и сокращает время ожидания документа с 3 дней до 3 минут.

Справка об обучении – это документ, который семья оформляет регулярно на протяжении всех школьных лет ребенка. От общего количества обращений за 3 года более 82% справок заказывали исключительно в электронном виде. При этом самым популярным временем для обращений остается сентябрь, когда начинаются записи в кружки и секции, отметила председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

Процесс формирования справки об обучении школьника упростили в городе в 2023 году. Документ теперь можно получить онлайн в электронном дневнике МЭШ. Электронная справка является полноценным документом. Она создается автоматически на основе данных из электронного дневника и подписывается электронной подписью.

Для заказа документа необходимо в личном кабинете родителя во вкладке "Справки об обучении" нажать кнопку "Заказать справку". Документ будет доступен для скачивания в течение 3 минут после направления запроса. Кроме того, заказать справку можно в мобильном приложении "Дневник МЭШ".

Если учреждение или организация требует исключительно бумажный документ, в сервисе предусмотрена опция "Заказать бумажную версию". После этого школа изготовит справку на бланке установленного образца. Срок изготовления – 3 рабочих дня. Уведомление о готовности документа родитель получит в веб-версии электронного дневника.

Онлайн-сервис делает процесс получения документов удобнее для семей, а также оптимизирует работу школ. Автоматическое формирование справки снимает нагрузку с администрации учреждения и классных руководителей, которые раньше тратили время на ручное заполнение бланков.

Столичные власти продолжают развивать МЭШ. Как напомнил Сергей Собянин, электронная библиотека платформы активно пополняется новыми образовательными материалами и становится более удобной для пользователей. Например, сервис начал предлагать персональные рекомендации, основанные на расписании уроков.

Сергей Собянин: сервисами МЭШ пользуются более 5 млн раз в день

Читайте также


образованиеобществогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика