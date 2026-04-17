Цифровой атлас по географии для седьмых классов появился в МЭШ

Цифровой атлас по географии для седьмых классов доступен в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ). Благодаря ему школьники могут накладывать карты друг на друга, сравнивать их и выполнять тесты, передал портал мэра и правительства столицы.

"Атлас дополняет печатную версию и полностью соответствует государственному стандарту и образовательной программе. Сервис включает общегеографические и тематические карты, словарь терминов, интерактивные задания, а также инфографику, фотографии и рисунки с описаниями", – рассказала пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Атлас поможет школьникам понять взаимосвязи природных и социально-экономических процессов, развить пространственное мышление, умение анализировать и делать выводы. Его можно применять на уроках в школе и дома.

Карты сохраняют качество картинки при масштабировании. Также атлас позволяет их сравнивать. К примеру, после сопоставления климатических карт Африки, Евразии, Северной и Южной Америки ребята смогут увидеть изменения температуры и осадков.

Сервис можно найти в библиотеке МЭШ и в мобильном приложении "Библиотека МЭШ".

