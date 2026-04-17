17 апреля, 07:37

Цифровой атлас по географии для седьмых классов появился в МЭШ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Цифровой атлас по географии для седьмых классов доступен в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ). Благодаря ему школьники могут накладывать карты друг на друга, сравнивать их и выполнять тесты, передал портал мэра и правительства столицы.

"Атлас дополняет печатную версию и полностью соответствует государственному стандарту и образовательной программе. Сервис включает общегеографические и тематические карты, словарь терминов, интерактивные задания, а также инфографику, фотографии и рисунки с описаниями", – рассказала пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Атлас поможет школьникам понять взаимосвязи природных и социально-экономических процессов, развить пространственное мышление, умение анализировать и делать выводы. Его можно применять на уроках в школе и дома.

Карты сохраняют качество картинки при масштабировании. Также атлас позволяет их сравнивать. К примеру, после сопоставления климатических карт Африки, Евразии, Северной и Южной Америки ребята смогут увидеть изменения температуры и осадков.

Сервис можно найти в библиотеке МЭШ и в мобильном приложении "Библиотека МЭШ".

Ранее в МЭШ появились новые онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ. Пособия охватывают 10 предметов, включая русский и английский языки, литературу, информатику, физику, химию, биологию, географию, историю и обществознание. Новая программа подготовки также включает более 320 видеоматериалов.

Сергей Собянин: сервисами МЭШ пользуются более 5 млн раз в день

Читайте также


образованиегород

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

