27 марта, 11:16

Город

Новые онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ появились в библиотеке МЭШ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Новые онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ появились в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ), сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Пособия охватывают 10 предметов, включая русский и английский языки, литературу, информатику, физику, химию, биологию, географию, историю и обществознание. Воспользоваться ими смогут учащиеся в 11-х классах при авторизации в библиотеке МЭШ на сайте school.mos.ru. Найти нужную программу можно в подборке "Рекомендованное" на главной странице.

Новая программа подготовки включает более 320 видеоматериалов, направленных на детальный разбор заданий ЕГЭ.

"Учиться можно в удобном темпе, последовательно переходя от теории к практике. В каждом курсе разобраны структура и содержание экзамена: сколько заданий в варианте, как они распределены по темам и уровням сложности", – уточнили в ведомстве.

Отдельно представлены рекомендации учителей и методистов по работе с каждым заданием. Более того, опытные преподаватели добавили разборы примеров упражнений прошлых лет и рассказали о типичных ошибках.

В пресс-службе также отметили, что курсы можно использовать вместе с другими ресурсами МЭШ, такими как видеоразборы заданий ЕГЭ, тесты с автопроверкой, рекомендации по заполнению бланков и советы психологов по управлению стрессом и улучшению памяти. Добавляется, что темы, которые могут встретиться на экзаменах, помечены в электронном дневнике специальной иконкой "Будет на ЕГЭ".

Материалы "Московской электронной школы" также включают в себя ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ. Благодаря открытому доступу к нейросети ученики 10–11-х классов смогут перейти из электронного дневника на образовательную платформу "Яндекс Учебник". На сегодняшний день "Репетитор AI" предоставляет помощь в математике и информатике.

