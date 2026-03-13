География, информатика и обществознание вошли в топ-3 предметов ОГЭ в 2026 году

География, информатика и обществознание вошли в первую тройку предметов основного государственного экзамена (ОГЭ) по выбору в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Как и участники ЕГЭ, выпускники 9-х классов в этом году чаще выбирают для сдачи учебные предметы естественно-научного цикла", – говорится в сообщении.

В частности, на сдачу экзамена по географии зарегистрировались 774 тысячи школьников, по информатике – более 691 тысячи, по обществознанию – более 663 тысяч. При этом наибольший рост по сравнению с прошлым годом зафиксирован по географии, биологии и физике.

Больше всего участников зарегистрировано на сдачу экзаменов по обязательным учебным предметам: русскому языку (более 1 миллиона 691 тысячи) и математике (почти 1 миллион 699 тысяч).

Также отмечается, что около 100,5 тысячи выпускников зарегистрировались на сдачу только двух обязательных предметов в рамках эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования. В этом году эксперимент распространен на 12 регионов России.

Всего в этом году ОГЭ планируют сдать более 1,7 миллиона человек. Экзамены пройдут во всех регионах России, кроме Херсонской области, и в образовательных организациях за рубежом.

Досрочный период пройдет с 21 апреля по 18 мая, основной – с 2 июня по 6 июля.

Ранее стало известно, что устный экзамен по истории будет проводиться для учеников 9-х классов перед ОГЭ. Нововведение вступит в силу с 2027/2028 учебного года. Планируется, что устная аттестация станет форматом допуска к ГИА и будет назначаться на январь – апрель.

Вместе с тем история станет превалирующим предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов России в 2027 году.