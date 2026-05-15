В Госдуме предложили освободить граждан от оплаты экспертизы техсостояния МКД

Фото: Москва 24/Анна Селина

Фракция "Справедливая Россия" разработала законопроект, меняющий порядок финансирования оценки технического состояния многоквартирных домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Поправки планируется внести в Жилищный кодекс. Сейчас закон позволяет собственникам инициировать обследование дома для корректировки сроков капитального ремонта, однако делать это они должны за свой счет.

Новый проект обязывает регоператоров проводить такую диагностику за собственные средства, если решение принято на общем собрании жильцов. При этом вводится ограничение: требовать бесплатное обследование можно не чаще одного раза в пять лет.

Лидер партии Сергей Миронов пояснил агентству, что стоимость экспертизы в последнее время значительно выросла. Из-за низких доходов многие граждане не могут найти необходимую сумму на эти цели, поэтому техническая оценка зачастую просто не проводится.

В результате в зданиях накапливаются скрытые дефекты, возникают аварийные ситуации, а в перспективе это лишь увеличивает будущие расходы на капремонт.

По мнению депутата, инициатива позволит создать более справедливую и эффективную систему капитального ремонта, снизить социальное напряжение и повысить качество управления многоквартирными домами.

Ранее депутаты фракции "Единая Россия" выступили против введения онлайн-взыскания долгов по ЖКУ. По мнению депутатов, такая мера может привести к упрощенному взысканию с граждан спорных начислений, что создаст дополнительные проблемы.