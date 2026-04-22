"Единая Россия" не поддержала онлайн-взыскание долгов по ЖКУ

Депутаты фракции "Единая Россия" выступили против введения онлайн-взыскания долгов по ЖКУ, поскольку такая мера может привести к упрощенному взысканию с граждан спорных начислений. Об этом говорится в телеграм-канале думской фракции.

Ранее сообщалось, что Минстрой РФ подготовит законопроект о введении по всей стране системы онлайн-списания долгов в ЖКХ, но только при условии успешного завершения соответствующего эксперимента, который проходит в 19 регионах.

"Позиция "Единой России" по теме онлайн-взыскания задолженности за ЖКУ остается неизменной – мы против решений, которые могут привести к упрощенному взысканию с граждан спорных начислений за жилищно-коммунальные услуги", – отметил председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

По его словам, сначала должна быть выстроена прозрачная и не вызывающая вопросов система начислений платежей. Лишь после этого можно начинать обсуждение вариантов работы с задолженностью.

"Человек должен понимать – за что и сколько он платит", – добавил Пахомов.

В Госдуме также предложили включать в платежки ЖКХ платные услуги сантехников и электриков. По мнению депутатов, это будет не только гарантией качества выполненных работ, но и дополнительным источником дохода для управляющих компаний.

Вместе с тем в Роскачестве порекомендовали гражданам хранить квитанции за ЖКУ не менее трех лет, так как это срок исковой давности, в течение которого можно обратиться в суд для защиты своих прав.