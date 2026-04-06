Роскачество: хранить квитанции об оплате услуг ЖКХ нужно не менее трех лет

Закон не устанавливает точного срока хранения квитанций за жилищно-коммунальные услуги, однако рекомендуется хранить их не менее трех лет, так как это срок исковой давности, в течение которого можно обратиться в суд для защиты своих прав. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества.

В некоторых случаях этот срок может быть продлен. Например, при получении квитанции в электронном виде и оплате услуг онлайн необходимо сохранять цифровые чеки.

"Лучше дополнительно делать скриншоты как самой квитанции, так и чека об оплате. Также банковские чеки можно распечатать на принтере, если есть такая возможность", – цитирует ведомство RT.

Платежные документы могут стать весомым аргументом, если управляющая компания не отличается прозрачностью и часто меняет начисления задним числом, продолжили в организации. В такой ситуации существует угроза доплаты якобы возникшего долга.

Еще одно рискованное обстоятельство может возникнуть при смене УК. В случае если сведения о плательщике были потеряны, новая компания вправе признать собственника должником. Имеющиеся на руках соответствующие документы подтвердят оплату всех предыдущих услуг.

В качестве еще одного примера, когда может понадобиться квитанция, в Роскачестве назвали подключение автоплатежа за коммунальные услуги в банке без учета возможных изменений тарифов.

"Спустя время размер списания увеличился, но владелец жилья этого не отследил. В результате образовались долг и пени. Сохраненная история платежей позволит разобраться в сумме ежемесячных списаний и понять причину возникновения задолженности", – заключили в организации.

Ранее в Госдуме напомнили о новом сроке оплаты коммунальных услуг, начавшем действовать в России с 1 марта, – до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Однако парламентарии предупредили о технической ошибке, согласно которой некоторые жители могут получить мартовские квитанции с прежней датой – до 10 апреля.

При обнаружении несостыковок депутаты рекомендовали обращаться в управляющую организацию или жилищную инспекцию, поскольку в таком случае действует именно закон, а не информация в платежке.

