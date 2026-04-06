06 апреля, 16:37

Роскачество: хранить квитанции об оплате услуг ЖКХ нужно не менее трех лет

В Роскачестве объяснили, сколько надо хранить квитанции об оплате услуг ЖКХ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Закон не устанавливает точного срока хранения квитанций за жилищно-коммунальные услуги, однако рекомендуется хранить их не менее трех лет, так как это срок исковой давности, в течение которого можно обратиться в суд для защиты своих прав. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества.

В некоторых случаях этот срок может быть продлен. Например, при получении квитанции в электронном виде и оплате услуг онлайн необходимо сохранять цифровые чеки.

"Лучше дополнительно делать скриншоты как самой квитанции, так и чека об оплате. Также банковские чеки можно распечатать на принтере, если есть такая возможность", – цитирует ведомство RT.

Платежные документы могут стать весомым аргументом, если управляющая компания не отличается прозрачностью и часто меняет начисления задним числом, продолжили в организации. В такой ситуации существует угроза доплаты якобы возникшего долга.

Еще одно рискованное обстоятельство может возникнуть при смене УК. В случае если сведения о плательщике были потеряны, новая компания вправе признать собственника должником. Имеющиеся на руках соответствующие документы подтвердят оплату всех предыдущих услуг.

В качестве еще одного примера, когда может понадобиться квитанция, в Роскачестве назвали подключение автоплатежа за коммунальные услуги в банке без учета возможных изменений тарифов.

"Спустя время размер списания увеличился, но владелец жилья этого не отследил. В результате образовались долг и пени. Сохраненная история платежей позволит разобраться в сумме ежемесячных списаний и понять причину возникновения задолженности", – заключили в организации.

Ранее в Госдуме напомнили о новом сроке оплаты коммунальных услуг, начавшем действовать в России с 1 марта, – до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Однако парламентарии предупредили о технической ошибке, согласно которой некоторые жители могут получить мартовские квитанции с прежней датой – до 10 апреля.

При обнаружении несостыковок депутаты рекомендовали обращаться в управляющую организацию или жилищную инспекцию, поскольку в таком случае действует именно закон, а не информация в платежке.

В ГД предложили ввести кешбэк на коммунальные услуги в России

Читайте также


обществоЖКХ

Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

