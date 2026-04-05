Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
05 апреля, 03:38

Политика

В Госдуме разъяснили порядок действий при обнаружении ошибок в платежках за ЖКХ

Фото: Москва 24/Анна Селина

В России с 1 марта 2026 года действует новый срок оплаты коммунальных услуг – до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Однако некоторые жители могут получить мартовские квитанции с прежней датой – до 10 апреля. Это техническая ошибка управляющих компаний, которые не успели обновить шаблоны. Об этом в интервью РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Парламентарий напомнил: теперь оплатить ЖКУ за март нужно до 15 апреля, а платежные документы обязаны поступать гражданам не позднее 5-го числа следующего месяца. При обнаружении неверной даты в квитанции россиянам следует обращаться в управляющую организацию или жилищную инспекцию. Действует именно закон, а не информация в платежке.

Изменения носят социальный характер: многие получают зарплату 10-го числа, и перенос срока позволяет вносить плату сразу после поступления основного дохода, не прибегая к заемным средствам. Это, в свою очередь, снижает риск просрочек и начисления пеней, заключил депутат.

Ранее в России предложили ввести скидку на оплату ЖКУ для участников субботников. По мнению эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, это стало бы для граждан понятным стимулом.

Читайте также


политикаЖКХобщество

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика