В Госдуме разъяснили порядок действий при обнаружении ошибок в платежках за ЖКХ

В России с 1 марта 2026 года действует новый срок оплаты коммунальных услуг – до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Однако некоторые жители могут получить мартовские квитанции с прежней датой – до 10 апреля. Это техническая ошибка управляющих компаний, которые не успели обновить шаблоны. Об этом в интервью РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Парламентарий напомнил: теперь оплатить ЖКУ за март нужно до 15 апреля, а платежные документы обязаны поступать гражданам не позднее 5-го числа следующего месяца. При обнаружении неверной даты в квитанции россиянам следует обращаться в управляющую организацию или жилищную инспекцию. Действует именно закон, а не информация в платежке.

Изменения носят социальный характер: многие получают зарплату 10-го числа, и перенос срока позволяет вносить плату сразу после поступления основного дохода, не прибегая к заемным средствам. Это, в свою очередь, снижает риск просрочек и начисления пеней, заключил депутат.

