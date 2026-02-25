В ГД предложили расширить льготы на оплату ЖКУ для ряда граждан

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Допустимую долю расходов на услуги ЖКХ нужно снизить для пенсионеров и ряда других льготных категорий граждан. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Сейчас федеральный порог допустимых расходов, при превышении которого семья получает субсидию, составляет 22%. Как указал депутат, в некоторых регионах этот порог ниже.

"Правильно было бы и на федеральном уровне закрепить (сниженный порог. – Прим. ред.) хотя бы для отдельных категорий – например, пенсионеры, многодетные матери или отцы-одиночки", – считает Нилов.

Он пояснил, что выделяются определенные социально уязвимые категории граждан, для которых устанавливается соответствующий предел. При этом граждане должны получать субсидии автоматически, без сбора справок и документов.

Госдума тем временем приняла в первом чтении проект о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в части контроля за тарифами ЖКХ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать изменения нормативного регулирования сферы жилищно-коммунального хозяйства. Поручение было дано по итогам стратегической сессии. Изменения необходимы для обеспечения сбалансированной тарифной политики и финансового оздоровления сферы.